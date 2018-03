Isabel dos Santos afastada do plano bilionário para Luanda

A empresária Isabel dos Santos está em vias de perder mais um grande negócio em Angola. Ao que o Jornal Económico apurou, depois da presidência da Sonangol, do negócio dos diamantes e da presidência da Cruz Vermelha, Isabel dos Santos está em vias de ser afastada do Plano Diretor Geral Metropolitano de Luanda, uma vasta empreitada que prevê investimentos públicos na ordem dos 15 mil milhões de dólares, até 2030.

Segundo uma fonte conhecedora do processo, as autoridades angolanas pretendem retirar ao consórcio de consultores de Isabel dos Santos o contrato para a elaboração do referido plano. A justificação invocada, segundo a mesma fonte, será a alegada incapacidade de execução por parte da empresária, que nos últimos meses tem travado um braço-de-ferro com o novo poder angolano, chefiado pelo presidente João Lourenço.

