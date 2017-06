Isabel dos Santos acusa Pinto Balsemão de ganância

A empresária angolana Isabel dos Santos escreveu duras críticas ao “milionário” Pinto Balsemão nas redes sociais. Através de várias publicações feitas esta manhã, em diferentes idiomas, a dona da operadora Zap acusa-o de “inconfessável ganância comercial”.

“A inconfessável ganância comercial do milionário Pinto Balsemão, em Angola quer encaixar pela Sic preço 1 milhão euros/ano. A comparar com BBC 33 mil euros/ano ou AlJazeerah 66 mil euros/ano”, escreve a filha de José Eduardo dos Santos, referindo-se ao alegado valor requerido para a transmissão da SIC em Angola (um milhão de euros) com os montantes muito “mais reduzidos” que serão cobrados pelos canais internacionais Al Jazeera e BBC.

A dúvida sobre as publicações da milionária de Angola é sobre se ela se refere ao CEO da Impresa, Francisco Pedro Pinto Balsemão, ou ao presidente do grupo, Francisco Pinto Balsemão.

O único serviço de televisão que ainda disponibilizava os canais de informação da SIC em Angola deixou de o fazer esta semana, disse fonte oficial do grupo Impresa ao Jornal Económico. “A SIC foi informada que, desde a meia-noite de hoje, os canais SIC Notícias e SIC Internacional África deixaram de ser trasmitidos na DStv em Angola”, explicaram.

Em março, a difusão dos canais SIC Internacional e SIC Notícias foi suspensa nos mercados angolano e moçambicano pela operadora de televisão por satélite angolana Zap, que pertence à empresária Isabel dos Santos. Na origem da decisão esteve a divulgação de reportagens críticas ao regime de Luanda.