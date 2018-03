Isabel dos Santos acusa atual presidente da Sonangol de mentir

A ex-presidente da Sonangol e filha do ex-presidente de Angola José Eduardo dos Santos acusa o atual presidente da petrolífera angolana de ser mentir nas acusações que faz à sua gestão, considerando que existe uma campanha contra o anterior Governo angolano. “Carlos Saturnino é um mentiroso”, disse.

Em entrevista ao “Jornal de Negócios”, Isabel dos Santos afirma-se espantada e chocada com a conferência de imprensa que o actual presidente da Sonangol, Carlos Saturnino deu, a 28 de fevereiro, na qual criticou severamente a gestão da empresária à frente da petrolífera.

“Foi com muito espanto que acompanhei as declarações feitas na conferência de imprensa. As palavras do presidente do conselho de administração atual, Carlos Saturnino, para mim, foram chocantes. Faltaram imenso à verdade”, afirmou Isabel dos Santos ao “Jornal de Negócios”, repetindo a mesma ideia do comunicado divulgado no domingo.