IRS: prazo para entregar declaração (sem pagar multa) termina amanhã

O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais (SEAF) anunciou que o prazo para a entrega do IRS termina em 1 de junho, dado 31 de maio ser feriado, e adiantou que quase cinco milhões de portugueses já entregaram as declarações.

Segundo António Mendonça Mendes, “o prazo acaba no dia 31 de maio, que é um dia feriado, e nos termos da lei os prazos que terminam em dia feriado passam para o primeiro dia útil seguinte. Por isso, de acordo com lei, o prazo acabará no dia 01 de junho”. O SEAF afirma estar “convencido” de que convencido de que o processo estará “completamente concluído” nesta sexta-feira, 1 de junho.

O governante deu ainda conta, nesta terça-feira, 29 de maio, que “quase cinco milhões de portugueses já cumpriram a sua obrigação” de entrega da declaração do IRS, enquanto já foi feita “a liquidação de mais de 90% dessas mesmas declarações”. Segundo as Finanças, registou um aumento de 5% do número de declarações já entregues face ao ano passado.