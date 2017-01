IRS: “Flagrante injustiça” de 2014 corrigida na próxima semana

Passaram três semanas desde que foi promulgado pelo Presidente da República o diploma que permite aos contribuintes casados que apresentaram a declaração de rendimentos de 2015 fora de prazo serem tributados pelo regime de tributação conjunta mas ainda não foi publicado.

O diploma deverá ser publicado na próxima semana, entrando imediatamente em vigor, apurou o Jornal Económico junto de fonte governamental.

A lei, que o Governo quer que corrija uma “flagrante injustiça” criada pela reforma do IRS em 2014, foi aprovada no mesmo dia do Orçamento do Estado para 2017 e promulgada pelo Presidente da República, mas ainda não foi publicada, apesar de o OE já o ter sido.