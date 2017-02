Faturas: Veja se já garantiu o seu reembolso de IRS

A próxima quarta-feira, dia 15 de fevereiro, é o prazo final para os contribuintes confirmarem e validarem todos os encargos, de forma correta, no portal das Finanças e-Fatura. Faturas de supermercado, restaurantes e oficinas podem levar a um poupança de 500 euros no IRS.

As faturas que permanecerem pendentes devem ser inseridas nas categorias certas, como por exemplo, para faturas de supermercado, a categoria é “outros”, mas se o caso for um almoço dentro de um café do hipermercado, a categoria correta passa a ser “restauração”.

Para os contribuintes com um gasto mínimo, por ano, de 715 euros em despesas como compras do dia, vestuário e calçado e, ainda, água e luz, serão reembolsados 250 euros, salvo se se tratar de um casal, onde o valor duplica. Para receber este reembolso, é essencial que o contribuinte coloque o seu Número de Identificação Fiscal (NIF) em todas as faturas.