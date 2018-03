IRS: como receber o reembolso em menos de 15 dias

O Conselho de Ministros aprovou no final do ano passado o alargamento do IRS automático a todos os contribuintes com rendimentos de trabalho dependente e/ou de pensões que tenham dependentes a cargo. A medida vai permitir a cerca de três milhões de agregados familiares receber o cheque do reembolso do IRS em menos de 15 dias.

Para isso, os contribuintes têm apenas de aceder, validar e submeter o IRS automático, no Portal das Finanças. O pagamento do reembolso será feito a partir do momento em que confirmar a informação constante na declaração provisória preenchida pelo Fisco e a submeter como definitiva. O ano passado, foram necessários, em média, 23 dias para a Autoridade Tributária proceder aos reembolsos.

Relembre-se que deve entregar a declaração de IRS, com preenchimento automático, no início do mês de abril. O prazo para receber o reembolso do IRS depende do tempo de processamento dos serviços, que pode em alguns casos ultrapassar ou ser menor do que o tempo médio estimado. Até 31 de julho de 2018, os contribuintes devem receber, através de transferência bancária, cheque ou vale postal, o reembolso a que têm direito.