Irão vai propor fim dos mísseis aos Estados Unidos e à Europa

Um porta-voz do exército iraniano disse este sábado, citado pela agência Reuters, que o Irão vai propor aos Estados Unidos e à Europa que destrua os seus mísseis balísticos – e que em troca fará o mesmo com os seus. “A condição para a negociação de mísseis do Irão é a destruição de armas nucleares e mísseis de longo alcance dos Estados Unidos e da Europa”, disse o porta-voz militar Masud Jazayeri.

Numa altura em que o confronto entre o Irão e os Estados Unidos está alguns níveis acima do saudável – dado que Donald Trump quer rasgar o acordo nuclear assinado entre o Irão e alguns parceiros internacionais em 2015 – a proposta, a surgir de facto, é difícil de avaliar.

O Irão saberá que os Estados Unidos nunca vão aceitar o desarmamento – nomeadamente numa altura em que alguns blocos ‘contrários’, como é o caso da Rússia, estão a mover-se no sentido contrário.