Tiroteios no Parlamento do Irão e no Mausoléu de Khomeini

Um tiroteio junto ao Parlamento iraniano, em Teerão, fez esta quarta-feira de manhã vários feridos, depois de um homem ter disparado indiscriminadamente sobre as autoridades de segurança. Ao mesmo tempo, outro homem armado terá feito disparos no mausoléu do aiatola Khomeini, no sul da capital do Irão.

A imprensa iraniana avança que pelo menos uma pessoa terá morrido e outras oito terão ficado feridas.

Um deputado presente no Parlamento conta à imprensa que havia pelo menos três homens armados dentro do complexo parlamentar, armados com Kalashnikov.