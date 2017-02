Irão quer reforçar laços com Portugal

O presidente iraniano, Hassan Roujani, manifestou hoje interesse em reforçar os laços com Portugal, durante uma reunião com o novo embaixador português em Teerão, João Côrte Real.

O presidente realçou a importância da cooperação entre o Irão e os estados-membros da União Europeia, afirmando que “não há nenhum obstáculo para reforçar e desenvolver mais as relações entre Teerão e Lisboa”, segundo a agência Lusa, divulgada pelos meios de comunicação.

A proposta do chefe iraniano relaciona-se com o aumento do nível de cooperação, tanto a nível político e económico, como também numa vertente mais cultural, científica, tecnológica e académica.

Os setores da banca e dos seguros são apontados por Rouhani como áreas de interesse para os dois países, que podem ser melhoradas em termos de cooperação, aproveitando as oportunidades criadas com o acordo assinado pelos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas – EUA, França, Reino Unido, China, Rússia – e com a Alemanha, que resultou no levantamento de todas as sanções ao Irão relacionadas com o tema nuclear.

As oportunidades consequentes do acordo são destacadas pelo novo embaixador português, existindo um compromisso do governo iraniano de limitar o programa nuclear e permitir o acesso de peritos internacionais às suas instalações nucleares, apelando-se Teerão e Lisboa que aproveitem o pacifismo existente.

Côrte Real mostrou-se entusiasmado com o encontro afirmando que Portugal está determinado em aprofundar as relações com o Irão em vários níveis.