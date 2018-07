Irão pede a membros da OPEP para se retrair de decisões unilaterais

O Irão apelou aos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para se retrair de decisões unilaterais, depois da intenção demonstrada pela Arábia Saudita de aumentar a sua produção de petróleo, avança a Reuters.

Este apelo foi feito pelo ministro do petróleo do Irão, Bijan Zanganeh, numa carta endereçada à presidência da OPEP no sentido de se fazer cumprir o acordo alcançado em junho pela organização, acrescenta a Reuters.

“Qualquer aumento na produção de um membro da organização que vá para além dos compromissos estipulados nas decisões da OPEP constituiria uma quebra nesse entendimento”, terá dito o governante.