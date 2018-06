Irão garante que não vai aumentar o alcance de mísseis para alcançar alvos inimigos

O comandante da Guarda Revolucionária Iraniana, Mohammad Ali Jafari, garantiu esta terça-feira que o Irão não tem planos de aumentar o alcance dos seus mísseis balísticos. Mohammad Ali Jafari indica que, embora o país tenha capacidade científica para tal, o alcance atual do seu armamento balístico é o suficiente para proteger o país e atacar alvos estratégicos inimigos.

“Temos capacidade científica para alargar o nosso alcance de mísseis, mas essa não é a nossa política atual, já que a maioria dos alvos estratégicos dos nossos inimigos estão dentro de uma faixa de 2 mil quilómetros. Esse alcance é o suficiente para proteger a República Islâmica do Irão”, afirmou Mohammad Ali Jafari, citado pela agência de notícias Tasnim.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rasgou no início de maio o acordo nuclear assinado pelos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU (Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido) mais a Alemanha. O acordo restringia o desenvolvimento do programa nuclear iraniano em troca do levantamento das sanções económicas.