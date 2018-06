Irão alerta Coreia do Norte para a possibilidade de Trump rasgar acordo “numa questão de horas”

O Irão instou esta terça-feira o líder norte-coreano, Kim Jong-un, a não confiar no presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tendo em conta a possibilidade deste vir a rasgar o acordo assinado com Pyongyang numa “questão de horas”. O Governo iraniano recorda um episódio que sentiu na pele, quando Donald Trump decidiu retirar os Estados Unidos do acordo nuclear de 2015 assinado com o país.

“Não sabemos com que tipo de pessoa o líder norte-coreano está a negociar. Não sabemos se ele cancelaria ou não o acordo antes ainda de voltar para casa”, afirmou o porta-voz do Governo iraniano, Mohammad Bagher Nobakht, citado pela agência IRNA.

No acordo histórico assinado esta madrugada, Donald Trump e Kim Jong-un comprometem-se a estabelecer novas relações entre os países em concordância com as vontades dos dois povos de ter paz e prosperidade. A Coreia do Norte compromete-se a trabalhar para a completa desnuclearização da Península da Coreia e os Estados Unidos garantiram dar segurança a Pyongyang.