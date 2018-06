IP promoveu 45% do valor total de concursos de obras públicas entre janeiro e abril

A IP – Infraestruturas de Portugal, gestora das redes rodoviária e ferroviária nacionais, foi responsável por 45% do valor total de concursos de obras públicas lançados em Portugal nos primeiros quatro meses deste ano.

De acordo com o barómetro das obras públicas da AICCOPN – Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas, referente ao passado mês de maio, “até final do mês de abril, foram promovidos 809 milhões de euros em concursos de empreitadas de obras públicas, menos 14% que o verificado no período homólogo de 2017”.

“No mês de abril, assistiu-se ao lançamento, por parte da Infraestruturas de Portugal, de mais um concurso no âmbito da construção da linha de Évora, com um preço base de 195 milhões de euros, que se soma aos dois concursos promovidos no mês anterior, perfazendo 365 milhões de euros, ou seja, 45% do total de concursos promovidos nos primeiros quatro meses do ano”, destaca o referido comunicado.