IP investe cinco milhões na linha ferroviária do Oeste

A IP – Infraestruturas de Portugal vai lançar a empreitada de construção de passagens superiores rodoviárias para supressão de passagens de nível na linha do Oeste.

Segundo a empresa liderada por António Laranjo, esta obra vai representar um investimento de 4,9 milhões de euros de investimento, para reforçar a segurança ferroviária.

“Esta obra insere-se no âmbito do projeto de modernização da linha do Oeste, que integra o Plano de investimentos na requalificação da rede ferroviária nacional, Ferrovia 2020, que está a ser implementado pela Infraestruturas de Portugal”, explica um comunicado da empresa, adiantando que a intervenção em causa vai decorrer no troço entre Mira Sintra e Meleças.

A intervenção, empreitada e fiscalização, “compreende a construção de quatro passagens superiores rodoviárias e a execução de restabelecimentos e caminhos paralelos para a supressão de seis passagens de nível”, acrescenta o referido comunicado da IP.

A intervenção será realizada na linha do Oeste através de duas empreitadas: uma no troço Mira Sintra-Meleças – Torres Vedras e outra no troço Torres Vedras – Caldas da Rainha.

O conjunto destas intervenções envolve um investimento estimado em 112,4 milhões de euros, que foi já candidatado a cofinanciamento europeu.

De acordo com a IP, a presente ação integra a candidatura submetida no âmbito do COMPETE 2020, com a designação “Linha do Oeste – Modernização do Troço Meleças – Caldas da Rainha”, referente à qual se prevê um financiamento comunitário de 85%.