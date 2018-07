Investir na colaboração “homem-máquina” pode aumentar receitas das seguradoras em 17%

As seguradoras podem comprometer as oportunidades de crescimento caso os executivos não tomem providências para atrair novos talentos, redesenhar a forma como se trabalha e orientar a colaboração da força de trabalho com a Inteligência Artificial (IA). Quem o afirma é a consultora Accenture, com base no seu recente relatório “Future Workforce Survey – Insurance: Realizing the Full Value of AI”.

Este estudo demonstra ainda que as seguradoras que investem em IA e na colaboração homem-máquina na mesma proporção que outras empresas de alto desempenho podem, durante os próximos cinco anos, aumentar, em média, as suas receitas em 17% e o emprego em 7%.

Consultados 100 altos dirigentes e mais de 900 colaboradores não-executivos, as conclusões apontam para a necessidade de haver um maior esforço por parte das seguradoras na preparação dos colaboradores para que estes trabalhem de forma mais eficaz com a IA.