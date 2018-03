Investimento no SNS permitiu retorno económico de 5 mil milhões de euros

O investimento no Serviço Nacional de Saúde (SNS) permitiu um retorno económico de 5 mil milhões de euros no ano passado, segundo um estudo que é hoje apresentado em Lisboa.

Desenvolvido pela NOVA Information Management School (NOVA-IMS), da Universidade Nova de Lisboa, o Índice de Saúde Sustentável 2017 refere que “o impacto do SNS no absentismo laboral e na produtividade permitiu uma poupança de 3,3 mil milhões de euros, o que se traduziu num retorno económico de 5 mil milhões de euros, prova do valor do investimento em Saúde para a Economia”.

O trabalho da Nova IMS relativamente ao índice de sustentabilidade na saúde tem vindo a ser feito desde 2014 e todos os anos complementa o anterior com indicadores novos. Este ano, mediu pela primeira vez (em euros) o impacto do SNS na produtividade dos portugueses, tanto sob o ponto de vista dos salários como do absentismo.