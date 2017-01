Investimento de empresas deverá cair para 3,8% este ano

O investimento das empresas poderá desacelerar este ano para 3,8%, um valor bastante abaixo dos 6,5% de crescimento em 2016, segundo indica os dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). O Inquérito de Conjuntura ao Investimento do INE avalia as intenções das empresas em relação ao ano presente e revê os investimentos efetivados no ano anterior.

A taxa de variação do investimento empresarial deverá ficar pelos 3,8%, enquanto os dados do ano passado foram revistos em alta. “Entre os objetivos do investimento, perspetiva-se, entre 2016 e 2017, uma redução da importância relativa dos investimentos orientados para a substituição, para a extensão da capacidade de produção e para outros investimentos, enquanto o investimento associado à racionalização e reestruturação verá o seu peso relativo aumentar”, refere o relatório.

Destaca-se ainda o investimento de extensão da capacidade de produção por ter sido o mais referido em ambos os anos. A principal limitação ao investimento referida pelas empresas é a deterioração das perspetivas de venda. Este ano, as empresas mencionaram ainda a incerteza sobre a rentabilidade dos investimentos, enquanto no ano passado havia sido apontada a insuficiência da capacidade de autofinanciamento.