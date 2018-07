Investimento empresarial revisto em alta nos 5,1%

O investimento empresarial foi esta segunda-feira revisto em alta pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), prevendo-se que aumente 5,1% até ao final deste ano. Os dados mostram que os empresários e gestores do setor privado em Portugal estão mais confiantes do que há seis meses atrás, em que previam uma variação de 3,7% no investimento.

“O investimento empresarial em termos nominais deverá aumentar 5,1% em 2018, revendo em alta a expectativa de variação de 3,7%”, revela o Inquérito de Conjuntura ao Investimento, publicado esta segunda-feira pelo INE. As atividades económicas que mais contribuíram para esta subida foram as dos Transportes e Armazenagem (contributo de 2,0 pontos percentuais e variação de 30,9%) e das Indústrias Transformadoras (contributo de 1,5 pontos percentuais e variação de 4,7%).

As empresas de grande dimensão lideram na perspetiva de reforço do investimento. “O crescimento da FBCF [formação bruta de capital fixo ou investimento descontando as depreciações ou apreciações dos materiais em stock] em 2018 deve-se ao contributo positivo de 6,3 pontos percentuais das empresas do 4.º escalão (500 ou mais pessoas ao serviço), em resultado de uma variação de 16,5%”. Seguem-se as empresas de 3.º escalão (com 250 a 499 trabalhadores), onde o aumento previsto é de 6,3%.