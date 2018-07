Investimento em capital de risco teve o melhor primeiro semestre dos últimos três anos

O mercado de fusões e aquisições (M&A) em Portugal continua a cair em número de operações e a somar no que diz respeito à quantia das transações. De janeiro a junho deste ano, estas operações anunciadas movimentaram 13,9 mil milhões de euros, o que corresponde a mais 95,05% do que e igual período do ano passado.

Segundo o mais recente relatório da Transactional Track Record (TTR), o volume financeiro dos investimentos cresceu devido à Oferta Pública de Aquisição (OPA) da China Three Gorges à EDP – Energias de Portugal, avaliada em 9,1 mil milhões de euros. Ainda assim, para este diretório, a operação em destaque no segundo trimestre de 2018 foi a ronda de investimento de 309 milhões de euros da OutSystems, que tornou a empresa de software num ‘unicórnio’ e contou com o apoio fundos da KKR e da Goldman Sachs, banco cuja assessoria jurídica esteve a cargo da PLMJ.

Quanto ao capital de risco, os anúncios de investimentos realizados por fundos de venture capital somam no total deste ano duas dezenas de operações, um aumento de 25% em relação ao mesmo período do ano passado. Destas, 16 revelaram valores que somaram 429 milhões de euros. Trata-se do melhor primeiro semestre dos últimos três anos, de acordo com este documento. Em private equity, o segundo trimestre do ano foi favorável em termos de montante envolvido (944 milhões de euros), mas “não foi suficiente para evitar que o semestre terminasse no negativo (1,4 mil milhões de euros, menos 67%).