Investimento chinês captado com vistos gold cai 21% no semestre e turco mais que duplica

O investimento chinês captado através dos vistos ‘gold’ desceu 21% no primeiro semestre, face a igual período de 2017, para 168,9 milhões de euros, enquanto o de origem turca mais do que duplicou, segundo dados do SEF.

Por nacionalidades, no final de junho a China continuava a liderar a lista de Autorização de Residência para Atividade de Investimento (ARI), com um total de 3.890 vistos ‘gold’ concedidos, seguida do Brasil (561), África do Sul (254), Turquia (224) e Rússia (222).

No entanto, no primeiro semestre deste ano o investimento de origem chinesa ascendeu a 168,9 milhões de euros, num total de 302 vistos ‘dourados’ atribuídos, o que representa um decréscimo de 21% face a igual período de 2017, de acordo com dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) fornecidos à Lusa.