Investigadores associam alteração de gene a doença de Parkinson

A investigação, que foi publicada esta semana na revista científica Lancet Neurology, descobriu pela primeira vez variações no gene LRP 10 em doentes com doença de Parkinson e Demência de Corpos de Lewy, que são doenças neurodegenerativas cujas causas são ainda desconhecidas.

“Esta descoberta abre uma nova janela sobre os mecanismos moleculares dessas doenças neurodegenerativas comuns e pode abrir caminho para a identificação de novos biomarcadores e novas terapias modificadoras da doença”, diz o líder da equipa de investigadores, Vincenzo Bonifati, do Centro Médico Erasmus de Roterdão.

A investigação contou com a participação de investigadores portugueses do serviço de neurologia do hospital de Santa Maria, da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e do Instituto de Medicina Molecular.