Investigação da Católica sobre “media e império” obtém financiamento europeu

“Broadcasting in the Portuguese Empire: Nationalism, Colonialism, Identity” do Centro de Estudos de Comunicação e Cultura da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa obteve um financiamento de 203.500 euros, da Fundação para a Ciência e Tecnologia e Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

A investigação, coordenada por Nelson Ribeiro, diretor da faculdade, visa reconstruir a utilização da radiodifusão para a disseminação ideológica e a criação de “comunidades imaginadas” no império português.

O a decorrer entre julho de 2018 e julho de 2021, tem uma natureza interdisciplinar, no cruzamento dos estudos de comunicação com a história, e procurará inserir o caso português na agenda internacional dos estudos sobre media e império.