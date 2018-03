Investigação revela novas formas de combate à lagarta do pinheiro

Uma investigação internacional, na qual participam três investigadores portugueses, Manuela Branco, Hugo Gonçalves e Arlindo Lima, do Centro de Estudos Florestais do Instituto Superior de Agronomia, abre portas a novas formas de combate à lagarta do pinheiro, através da utilização do fungo Metarhizium brunneum.

Os investigadores concluíram que o fungo Metarhizium brunneum é capaz de provocar uma mortalidade significativa de ovos e larvas jovens de duas espécies de processionária do pinheiro (Thaumetopoea pityocampa e Thaumetopoea wilkinsoni).

A processionária ou lagarta do pinheiro é o inseto que mais desfolha pinheiros em Portugal. A praga tem vindo a crescer intensamente nos últimos anos, devido às alterações climatéricas, sendo um verdadeiro problema.