Investigação faz luz sobre doença da murchidão do pinheiro

Durante três anos, uma equipa liderada pela investigadora Joana Cardoso estudou duas espécies de nemátodes muito próximas: “B. xylophilus”, causadora da doença, e “B. mucronatus”, uma espécie com caraterísticas morfológicas e ecológicas semelhantes à anterior, mas que não é patogénica.

“Das 422 proteínas quantificáveis nas duas espécies, 158 são libertadas em muito maior quantidade pela espécie “B. xylophilus” e que muito provavelmente estão relacionadas com a sua patogenicidade”, explica Joana Cardoso.

Os investigadores concluem que, além de contribuir para desvendar os mecanismos envolvidos na doença da murchidão do pinheiro, esta nova informação será “de grande utilidade para o desenvolvimento de novas estratégias de controlo do nemátode da madeira do pinheiro que constitui uma ameaça à economia europeia”.