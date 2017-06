Investigação do DCIAP pressiona EDP e arrasta PSI 20 para terreno negativo

O principal índice português abriu sessão esta segunda-feira a negociar no vermelho, pressionado pelas quedas registadas no setor da energia. O PSI 20 segue a cair 0,46% para os 5.393,14 pontos, em linha com o sentimento negativo nos mercados europeus.

A EDP é a cotada com maiores perdas, com uma queda 2,69% para 3,153 euros, depois do CEO da empresa, António Mexia, ter sido constituído arguido na sexta-feira por suspeitas da prática de corrupção activa e passiva. Também o CEO da EDP Renováveis, João Manso Neto, terá está sob investigação do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), o que levou a EDP Renováveis a começar o dia com uma queda de 0,36% para os 6,925 euros.

Ainda no setor energético, a Galp Energia desvaloriza 0,58% para os 13,640 euros e a REN tomba 1,33% para 2,815 euros. A acompanhar as quedas está também a Sonae (-0,54%), o BCP (-0,25%) e a NOS (-0,27%).