Investigação da Comissão Europeia é procedimento normal, diz a SDM

“Estamos perante um procedimento normal de análise de um regime de benefícios fiscais, a exemplo de outros desenvolvidos pela CE”, considerou esta tarde fonte oficial da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM), concessionária responsável pela gestão do Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM).

A Comissão Europeia anunciou esta manhã que avançou com uma investigação aprofundada às isenções fiscais concedidas pelas autoridades portuguesas a empresas na zona franca da Madeira por recear que estas não estejam em conformidade com as regras de auxílios estatais.

Bruxelas indica que, “no âmbito do acompanhamento da execução das decisões relativas a auxílios estatais, a Comissão procedeu a uma avaliação preliminar da forma como Portugal aplicou à ZFM o regime de auxílios até à sua expiração no final de 2014” e, “na fase atual, tem dúvidas se as autoridades portuguesas respeitaram algumas das condições de base ao abrigo das quais o regime foi aprovado pelas decisões de 2007 e de 2013”.