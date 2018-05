Investigação criminal fiscal e dificuldades

As dificuldades na investigação criminal fiscal são idênticas às da criminalidade económico-financeira.

A criminalidade fiscal ocorre no contexto de um novo modelo organizacional das sociedades contemporâneas, dominado pelos fenómenos da globalização e internacionalização, da “mundialização da economia”, da mobilidade das pessoas, de mercadorias e de capitais.

As condutas criminais são planeadas, com aposta na escolha de profissionais especializados que concebam operações e negócios com aparência de legalidade, com o objetivo de obtenção de lucro fácil.