Investidores respiram de alívio após ‘selloff’. PSI 20 fecha no ‘verde’

Quase todas as principais bolsas europeias fecharam esta terça-feira com ganhos, a aliviar depois do mini-selloff da última sessão relacionado com a instabilidade política em Itália. O PSI 20 alinhou com as pares e avançou 1,39% para 5.443,56 pontos, com 15 das 18 cotadas no ‘verde’, duas no ‘vermelho’ e uma inalterada.

“Os mercados recuperam das perdas de ontem e há mesmo novos máximos históricos a serem atingidos do outro lado do Atlântico”, explicou Carla Maia Santos, senior account manager da XTB. “Na Europa, os receios esfriam e os investidores tentam perceber o real estado do governo Italiano, levando os índices europeus, na sua generalidade a recuperarem”.

O setor mais penalizado pela situação em Itália foi a banca, levando o BCP a uma queda a pique de 8,11%. Esta quarta-feira, o banco liderado por Nuno Amado recuperou e fechou com um ganho de 3,09% para 0,2466 euros por ação.