Investidores prepararam-se para uma semana “muito importante”

Sem notícias relevantes durante a sessão provenientes da cimeira do G-7, que junta no Canadá os líderes das economias que têm sido consideradas mais industrializadas, os investidores posicionaram-se na expectativa.

Apesar de a maioria dos investidores estar à espera de uma subida das taxas de juro na próxima reunião do banco central norte-americano, terça e quarta-feira, “as atenções vão estar orientadas para as previsões económicas” que o banco vai divulgar, acrescentou Krosby à agência Reuters.

A reunião do Banco Central Europeu (BCE) também está presente no espírito dos investidores, com estes “a esperarem comentários sobre o fim do programa (da instituição) de compra de dívidas”, que decorre a um ritmo mensal de 30 mil milhões de euros. Também o Banco do Japão também tem previsto uma reunião sobre política monetária.