Investidores estrangeiros responsáveis por mais de 90% do investimento em imobiliário comercial

De acordo com o mais recente estudo da JLL, Portugal Market Pulse, os investidores nacionais mantêm um peso reduzido no volume investido (8%), apesar de terem realizado cinco das onze operações registadas no mercado nestes primeiros três meses do ano, o que traduz um ticket de investimento por negócio baixo.

Para Fernando Ferreira, Head of Capital Markets, da JLL, “o ano começou muito dinâmico e, apesar de se terem fechado algumas operações que se encontravam em pipeline em 2016, muitas outras ainda estão por concluir: Se a maioria dos negócios que estão em curso forem efetivamente concluídos, antevemos o melhor ano de sempre, com a possibilidade de se transacionarem mais de dois mil milhões de euros”.

O retalho e os escritórios, com pesos de respetivamente 61% e 26% do capital investido, mantiveram-se como os segmentos mais ativos, embora a hotelaria também se tenha destacado, com a transação do Lux Park Hotel. O retalho concentrou a maior operação do trimestre, nomeadamente a venda do Vila do Conde Outlet, por 130 milhões de euros; seguindo-se, nos escritórios, a venda do edifício Entreposto, em Lisboa, por 65,5 milhões de euros.

O estudo revela ainda que as yields diminuíram em todos os setores e zonas de mercado, com exceção do segmento de industrial e logística, que se manteve inalterado. As yields mais baixas são encontradas no comércio de rua em Lisboa (4,75%), seguidas dos escritórios no Prime CBD e dos centros comerciais, ambos a apresentarem yields de 5% no trimestre. Nas restantes zonas de escritórios, as yields estão entre os 5,75% e os 6,00%, excetuando na zona 6 (Corredor Oeste), onde atingem os 7,5%. Nos retail parks e nos imóveis de industrial e logística, a yield prime é de 6,75%.

“Estes níveis são, na sua maior parte, mínimos históricos em Portugal, mas ainda assim continuam a ser superiores à maioria dos mercados europeus, o que torna o nosso país um mercado muito atrativo e muito procurado”, assegura o responsável. Contudo, Fernando Ferreira garante aindza que “um dos grandes desafios no futuro será a dimensão do nosso mercado, o que exigirá estratégias mais agressivas dos investidores para conseguirem concretizar os seus negócios, abrindo o espectro de oportunidades de investimento que estão disponíveis para analisar”.

O relatório da JLL realça ainda que os setores ocupacionais estão a sustentar o bom momento que se sente no investimento, com a ocupação de escritórios a crescer 34% no 1º trimestre do ano (face ao homólogo) para os 43.641 m2, mais de 60% acima da média trimestral dos últimos 5 anos, fixada em cerca de 27.000 m2. No retalho, embora o pipeline de novas aberturas se mantenha reduzido (apenas a loja IKEA integrada no Mar Shopping Algarve abriu neste trimestre), os centros comerciais prime continuam a exibir uma performance muito positiva, com níveis elevados de footfall, ocupação e pressão sobre as rendas, que atingiram os 120 euros/m2/mês, num crescimento de 20% face ao 1º trimestre de 2016.

O comércio de rua também se mantém muito ativo e com boa procura, quer em Lisboa quer no Porto, com as rendas nesse período a evoluírem 8% no Chiado (para os 130 euros/m2/mês) e cerca de 20% na Rua de Santa Catarina (para os 60 euros/m2/mês).