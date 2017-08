Investidores em risco: processo de atribuição de vistos gold com atrasos de três meses

O processo de atribuição de vistos gold tem registado atrasos de cerca de três meses devido à falta de pessoal, o que pode fazer com que os potenciais investidores em Portugal desistam da aposta no país, informa a edição do Diário de Notícias desta sexta-feira.

“Os agendamentos para atendimento no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) de investidores e familiares no âmbito de primeiro pedido de Autorização de Residência para Investimento (ARI) ou renovação, na área de Lisboa, que é a área de maior pressão, o tempo máximo de esperar para atendimento é de cerca de dois meses e meio, havendo outros locais no país onde é imediato”, afirmou ao DN o SEF.

Nesse sentido, até ao próximo mês de novembro, nenhum cidadão de um país fora da União Europeia que queira investir no país vai conseguir ser recebido para iniciar-se o processo de pedido de visto gold.