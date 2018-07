Investéder oferece 0,027 euros por ação para comprar mais de 90% da SDC Investimentos

A Investéder e sua dependente Oceanlotus, que detêm mais de 90% do capital da SDC Investimentos, vão apresentar uma oferta para a aquisição potestativa da totalidade das ações aos demais acionistas por 0,027 euros, segundo anúncio publicado esta segunda-feira.

De acordo com informação disponibilizada, a Investéder Investimentos e a Oceanlotus enviaram comunicações para todos os acionistas da SDC Investimentos, registados enquanto tal em 15 de junho, para anunciar a oferta que se realizará em 17 de julho, com o valor de 0,027 euros por ação que corresponde ao valor da contrapartida paga pela Investéder pela aquisição das ações na oferta pública de aquisição concluída em 02 de junho de 2017.

“Entendem as subscritoras que este é o valor que, embora claramente inflacionado relativamente ao valor real da SDC Investimento, […] corresponde à perceção de valor que, antes do anúncio público do processo de reestruturação financeira em curso, era reconhecido pelo mercado”, adiantam.