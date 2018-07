Invest Madeira promove internacionalização de empresas regionais

A Invest Madeira é a peça numa engrenagem que tem como objectivo a internacionalização de empresas regionais. A ideia passa agora por levar o investimento a mais mercado internacionais. Esta intenção foi transmitida pela diretora regional adjunta da Economia, Patrícia Caires, durante a reunião anual da Axa Millésimes, no Funchal, um grupo com uma importante atividade no setor do vinho.

Patrícia Caires destacou, neste encontro com a Axa Millésimes, a importância de se dar “visibilidade à Região” e assumiu a importância de organismos como a Invest Madeira na promoção do “investimento externo na Região e da internacionalização das empresas regionais”.

A diretora regional destacou o desempenho da Região no sector vitivinícola onde em 2017 se registou “o valor recorde dos últimos anos na comercialização de Vinho Madeira com 19,1 milhões de euros” e ainda “um crescimento de 32% desde 2009, e de 8% em termos homólogos”.