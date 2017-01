In(trump)lerância

Enquanto se escrevem estas linhas poucos factos haverá tão previsíveis como Trump estar neste momento a ser acusado, criticado e gozado por algo que fez ou disse, ou por algo que ainda não fez ou não disse. Não há, para breve, qualquer previsão sobre quando passarão a obsoletas as censuras a Donald Trump.

Não sou mais a favor ou contra Trump do que fui a favor ou contra Obama quando este subiu ao poder. De um recém-empossado Presidente dos EUA o que faço é esperar. Espero que compreenda a responsabilidade do cargo para o qual foi eleito e a repercussão que as suas decisões terão para o mundo. O que tento não fazer é antecipar-me ao porvir e ajuizar levianamente temas para os quais tampouco tenho competências. Para já o que vejo é um candidato improvável que provou ser o escolhido dentro do sistema eleitoral do seu país e que ultrapassou muitas calúnias. Trump e a família são constantemente parodiados nas redes sociais com a manipulação de imagens e comentários. Já o vimos transformado em porco, macaco, urso e palhaço. Tudo imagens muito divertidas que não teriam a mesma graça se zombassem, por exemplo, com a família Obama. Aí, os ativistas não seriam complacentes e ergueriam cartazes de luta e protesto contra o racismo, a xenofobia e o bullying.

Lamentavelmente, muitos dos casos da intransigência para com Trump moram na inveja. Trump nasceu branco, rico e apreciador da beleza feminina. Para muitos, Trump seria o candidato perfeito se tivesse nascido negro, pobre e homossexual. Tão academicamente versado como outros presidentes, Trump é, para além disso, exímio gestor de empresas onde empregou (e despediu) muitas pessoas… Num mundo cada vez mais competitivo os resultados não se compadecem com laxismo ou compaixão. Assim como à condição de rico não vai apensa a beneficência, tampouco ao estatuto de Presidente dos EUA vai anexada a obrigatoriedade de pugnar pela paz no mundo, mas sim zelar pelos interesses americanos.