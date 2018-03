InterCement poderá colocar Cimpor numa bolsa europeia

A InterCement, cimenteira do grupo brasileiro Camargo Correa, admite vender em bolsa uma parte do capital da Cimpor e de outros ativos internacionais, para abater dívida, disse ao Jornal Económico uma fonte conhecedora do processo.

De acordo com a mesma fonte, a ocorrer, a Oferta Pública Inicial (IPO) terá lugar na segunda metade do ano, possivelmente numa grande praça europeia, como Frankfurt ou Londres, estando neste momento a estudar o dossier com a ajuda de bancos de investimento. Questionada pelo Jornal Económico, fonte oficial da InterCement respondeu que o grupo “não comenta rumores de mercado”.

A notícia da eventual venda em bolsa da Cimpor e de outros ativos internacionais do grupo, em países como Cabo Verde, Moçambique e África do Sul foi inicialmente avançada pela agência Reuters, em janeiro.