InsurTech, a nova forma de fazer seguros

O setor segurador está em disrupção. A forma como as seguradoras fazem vendas está numa mudança de ciclo e é o fim da bancassurance, ou seja, a ligação entre banca e seguros. Este setor, que continua muito resiliente e que passou a crise financeira dos últimos dez anos sem grandes sustos, não olha para as InsurTech como uma forma de se modernizar, mas sim como uma nova maneira de fazer seguros, afirma Rita Costa, partner da EY e responsável pela área de risco, banca e seguros.

O tema nuclear é saber se haverá novos novos. Ora, em termos de capital, banca e seguros estão no mesmo nível quando se fala nas exigências de Basileia. Mas como se farão as ligações às InsurTech? Primeiro será necessário saber se estas startups de tecnologia destroem capital ou aumentam capital. A mesma gestora da EY argumenta que, para já, não lhes deve compensar estarem dentro das seguradoras. A longo prazo será diferente e é possível que tal aconteça.

E como se devem definir as InsurTech? João Machado Mota, administrador da AFIP – Associação Fintech e InsurTech Portugal frisa que o termo tanto pode ser aplicado a novas tecnologias dirigidas ao setor segurador, como a novas empresas colaborativas que trabalham para as seguradores ou com seguradores incumbentes. Também podem ser empresas que competem no mercado global e que trabalham para e com os consumidores finais.

E, claro, a pergunta de um milhão de dólares: onde estão as InsurTech portuguesas? Diz ainda João Mota que existem algumas empresas tecnológicas a trabalhar com bigdata, machine learning e inteligência artificial e bots mas, mais uma vez, o grande sucesso é alcançado ao nível internacional. Os projetos nacionais centram-se na georreferenciação, IoT e blockchain e smart contacts, sendo que estes são projetos nacionais insipientes quando comparados com projetos ligados a processos.

E quais as grandes diferenças entre o desenvolvimento tecnológico das Fintech (banca) e InsurTech (seguros)? Há uma dado adquirido, que é o facto dos serviços do setor segurador estarem mais integrados que os serviços do setor bancário e, logo, serão mais difíceis de visualizar e de compreender. Contudo, os analistas acreditam que, em termos tecnológicos, é mais fácil aplicar as inovações aos processos financeiros de banca e mercados de capitais do que ao setor segurador. Assim, fica a pergunta: o que é expectável que as InsurTech tragam aos seguros e que seja facilmente percetível pelo consumidor final?

Esperam-se processos mais automatizados, “um unbundling dos produtos seguros”, afirma o responsável da AFIP, e ainda que surjam produtos novos e que os pricings de seguros reflitam os risco efetivo para acabar numa maior diferenciação e redução dos preços dos seguros. Os segmentos de nicho irão ganhar relevância, mas serão sobretudo as alterações estruturais que vão marcar os próximos dez anos.

Revolução versus regulação

Compreender a nova realidade tecnológica é o maior desafio que se coloca aos reguladores, mas também é relevante que percebam a questão da competitividade acelerada. Na prática, a regulação vai ter de “fazer a ponte” entre a proteção dos interesses dos consumidores e a adoção de novas tecnologias, e a entrada de novos concorrentes no setor.

Aspeto essencial no futuro próximo é a diretiva da Proteção de Dados. O data protection regulamenta a utilização dos dados. Do lado da seguradora é crucial ter acesso aos dados sob pena de não poder realizar o contrato. Isto significa que haverá mais invasão da privacidade, mas também haverá mais consciência disso, afirma Rita Costa. E acrescenta que na resolução do contrato com determinada companhia haverá o direito ao esquecimento, e que a seguradora terá mesmo de se “esquecer” do segurado.

A proteção de dados e a regulação tenderão a proteger o cliente e as novas condições para a distribuição e seguros serão draconianas ao nível da gestão das expetativas dos consumidores finais. Quem vende o produto segurador terá de o entender.

O antigo mediador que se limitava a levar contratos para assinar terá de conhecer conceitos, saber explicá-los e ter a certeza de que o cliente os compreendeu. No futuro, os seguradores, os brokers e os mediadores, antes de venderem um produto de reforma ou de poupança ou de saúde, vão ter de demonstrar e fazer compreender ao cliente final os três cenários possíveis, entre o melhor, o pior e o neutro, e vão ter de assinar gráficos que demonstrem isso mesmo.

A regulação e as novas regras vão funcionar para os dois lados: os seguradores terão de explicar, e os clientes vão ter maior e melhor literacia.

Inteligência artificial, automóveis e catástrofes naturais

Onde está, afinal, a revolução nos seguros ligados às InsurTech? Alguns estudos da PwC ou da AON que consultámos dão algumas pistas. Por exemplo, as soluções na área da saúde suportadas em IoT, ou o lançamento de seguros semelhantes a temporários ou a opção pela Inteligência Artificial para resolver sinistros. Estão a crescer seguros nas áreas dos riscos cibernéticos, catástrofes naturais e pandemias. Aqui, serão as InsurTech com os dados e a analítica que vão fazer a diferença.

Os seguros tradicionais vão gerar oportunidades, pois exigirão uma tipologia de produtos que reconhecem que os carros e as habitações serão usadas cada vez mais para fins pessoais mas também comerciais, e é disso exemplo o crescimento dos serviços da Uber e da Airbnb. No automóvel, o futuro de médio prazo estará nos veículos autónomos, perspetivando-se a transferência da responsabilidade dos condutores para os fabricantes automóveis e para os fornecedores de software. Curioso que o relatório da AON de final de 2017 aceita que, no futuro, haverá menos acidentes mas os que acontecerem serão mais graves dos que os atuais!

E, claro, o contrato de seguro do momento terá um grande desenvolvimento num futuro próximo. Falamos dos riscos cibernéticos. A futura apólice irá permitir aos clientes financeiros, empresas e particulares a oferta de um conjunto de fornecedores que terão de dar resposta a incidentes e, como é óbvio, isto significará um grande aumento da proposta de valor da indústria seguradora.