“Insulto a Porto e ao Norte”. TAP gera críticas

Não houve intervenção de Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, sobre a TAP e a atuação da transportadora aérea nacional no Aeroporto Francisco Sá Carneira mas apesar disso, a Assembleia Municipal do Porto não foi meiga para com a TAP, tal como relatou o Público na sua edição online.

Na noite de segunda-feira, escreve o diário, foram aprovadas duas moções sobre a atuação da companhia, sendo que a crítica mais dura partiu mesmo do deputado municipal do PSD que referiu que a ação da TAP no aeroporto portuense “cheira a escândalo e é um insulto a Porto e ao Norte”.

Este tema foi discutido nesta sessão ordinária e teve como ‘rastilho’ o facto de alguns voos de longo curso da TAP serem “centenas de euros mais baratos se saíssem do aeroporto de Vigo em Espanha em vez do aeroporto do Porto.