Instagram: estes foram os portugueses com maior “engagement” em 2017

Beatriz Frazão lidera o ranking de contas portuguesas na rede social Instagram, com mais “engagement”. Este termo é usado para designar a métrica que resulta do rácio de interações pelo número de seguidores de uma conta. Os dados foram revelados pela Primetag, uma startup portuguesa que desenvolveu uma tecnologia no setor do marketing de influência.

O estudo “Social Influence Report by Primetag” indica que a atriz de 13 anos, que recebeu o Globo de Ouro em 2017, como jovem Revelação do Ano pelo seu papel na telenovela da SIC, “Amor Maior”, lidera com 13,7%, numa lista onde o segundo lugar é ocupado pelo YouTuber, Wuant com 12,2% e o terceiro pela Digital Influencer, Sofia Barbosa.

Destaque também neste ranking para as presenças do jogador do Sporting Clube Portugal, Daniel Podence, no sétimo lugar com 9,4% e para o treinador do Sport Lisboa e Benfica, Rui Vitória que fecha a lista com 9%.