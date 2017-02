Inspeções automóveis: conheça os novos valores

Os valores das tarifas de inspeção para automóveis foram atualizados com base na taxa de inflação pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), passando a pagar-se mais 0,52% este ano.

A atualização foi feita a 16 de janeiro e publicada hoje em Diário da República.

Todas as categorias foram alvo de alteração, sendo que um automóvel ligeiro passa a pagar 30,70 euros, os pesados 45,95 euros, os reboques e semi-reboques 30,70 euros, e as reinspecções de veículos passam a ter o valor de 7,70 euros.

As alterações atingiram também os preços para as inspeções de nova matrícula (76,64 euros), extraordinária (107,19 euros) e emissão de segunda via da ficha de inspeção (2,89 euros).

O pagamento de 15,64 euros pela inspeção cabe aos motociclos, triciclos e quadriciclos com cilindrada superior a 250 metros cúbicos.

O IMT é a entidade que “estabelece o valor das tarifas devidas pela realização das inspeções técnicas periódicas e reinspeções, inspeções para a atribuição de matrícula e inspeções extraordinárias de veículos a motor e seus reboques, bem como pela emissão da segunda via da ficha de inspeção” para o ano de 2017, refere o artigo do Diário da República.