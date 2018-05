Inspeção tributária e aduaneira é cada vez mais uma profissão de risco

Num quadro em que a auditoria tributária e aduaneira é cada vez mais exigente pelos mais diversos motivos – a maior parte deles esmiuçados ao longo dos três dias do 3º Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Tributários e Aduaneiros, que hoje encerra – não podia faltar um painel sobre a qualificação das carreiras.

Profissão de risco e de desgaste rápido, como bastamente provou Nuno Cerejeira Namora, advogado, aos inspetores tributários e aduaneiros não lhes é reconhecida essa categoria. Ao contrário, vêm as suas carreiras congeladas e os riscos acrescidos – nomeadamente os físicos – ao mesmo tempo que lhes é pedido que contribuam ativamente para o crescimento da base tributária e do aumento do apuro das contribuições por via do controlo das infrações.

Assim, disse Cerejeira Namora, é urgente que a estes profissionais seja reconhecida a condição de trabalhadores inseridos numa de risco e desgaste rápido – num quadro em que o subsídio de risco é o mínimo a que devem ter direito.