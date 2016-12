Gerês: Inspeção deteta ilegalidades na casa de Ronaldo

O relatório da Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território refere 24 infrações em construções junto à albufeira da Caniçada, no rio Cávado, em Terras de Bouro, uma delas na casa de férias de Cristiano Ronaldo.

O presidente da Câmara, citado pelo Jornal de Notícias, salienta que não há nenhum edifício ilegal, as infrações têm que ver com pequenos acrescentos em obras legais.

A Câmara considera que o relatório inspetivo “exagera” a situação, sublinhando que o caso já foi discutido na última Assembleia Municipal.