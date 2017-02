Insolvências diminuem 16% no terceiro trimestre de 2016

A Direção-Geral da Política de Justiça (DGPJ) divulgou hoje o número de insolvências decretadas nos tribunais judiciais de primeira instância relativos ao terceiro trimestre de 2016.

Comparativamente ao período homólogo, os dados apresentam uma diminuição de 16% de insolvências, no entanto, o Ministério da Justiça realça à agência Lusa que, as estatísticas revelam “uma tendência acentuada para o crescimento (das insolvências decretadas), sendo que o valor registado no terceiro trimestre de 2016 corresponde a quase cinco vezes o do terceiro trimestre de 2007”. Essa tendência está ainda patente no “aumento de 62% verificado entre o terceiro trimestre de 2010 e o período homólogo de 2011″, segundo a DGPJ.

Em julho, agosto e setembro de 2016 foram ordenadas menos 523 insolvências do que no mesmo perído em 2015, totalizando 2.748 insolvências.