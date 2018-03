Inscrições de desempregados cai 29,1% na Madeira em fevereiro

O número de pessoas inscritas no desemprego caiu 29,1%, entre janeiro e feveiro, na Madeira, para os 1155, de acordo com os dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP). Em termos homólogos este valor subiu 2,8%.

Em fevereiro o número de desempregados na Região Autónoma da Madeira fixou-se em 17.300. Este valor representa uma descida de 0,1% face a janeiro e uma quebra de 13,9% em comparação com o período homólogo.

O IEFP diz ainda que as ofertas recebidas na Região Autónoma desceram 24,1% entre janeiro e fevereiro e caíram 18,3% relativamente ao mesmo período do ano passado.