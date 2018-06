Inquilinos dizem que projeto do PS contra despejos é “limitadíssimo” e “não resolve problema nenhum”

A Associação de Inquilinos Lisbonense (AIL) afirmou nesta terça-feira, no parlamento, que o projeto do PS para travar o despejo de arrendatários idosos ou com deficiência “não resolve problema nenhum”, por ser “limitadíssimo”, considerando que deveria abranger todos inquilinos. “Face aos desmandos que se continuam a verificar — despejos contínuos e em larga escala, oferta reduzida, rendas cada vez mais caras –, a AIL entende insistir na necessidade de se revogar a legislação do arrendamento”, disse o presidente desta associação, Romão Lavadinho, indicando que com a proposta da PS “vai continuar a haver despejos” no arrendamento habitacional, bem como no arrendamento não habitacional.

No âmbito de uma audição parlamento no grupo de trabalho da Habitação, Reabilitação Urbana e Políticas de Cidades, o representante dos inquilinos de Lisboa defendeu que é preciso uma nova legislação do arrendamento urbano, que garanta “um maior equilíbrio entre direito e deveres dos inquilinos e dos proprietários”.

Neste sentido, Romão Lavadinho apresentou como principais princípios da nova legislação que o valor das rendas seja de acordo com os rendimentos das famílias e que o Estado disponibilize, em conjunto com as autarquias, habitação pública como forma de regular o mercado e não deixar aos proprietários privados essa tarefa.