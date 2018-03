Inquérito revela que a maioria dos peruanos acha que Kuczynski deve ser destituído

A maioria dos peruanos acredita que o presidente Pedro Pablo Kuczynski deve ser destituído pelo Congresso, onde foi apresentado um pedido de impeachment “por incapacidade moral” devido a suas supostas irregularidades ligadas à brasileira Odebrecht, segundo uma pesquisa do Ipsos citada, este domingo, pela agência France Press.

De acordo com o inquérito, 58% dos entrevistados afirmaram que Kuczynski deve ser destituído, enquanto 37% consideraram que o mandatário deve continuar até o final de seu mandato, em julho de 2021.

Os outros 5% não especificaram sua opinião na pesquisa nacional, realizada entre 7 e 9 de março com 1.254 pessoas e publicada pelo jornal El Comercio. A margem de erro é de 2,8%.

Kuzcynski, de 79 anos, deve enfrentar nos próximos dias um novo processo de impeachment no Congresso. O novo pedido é impulsado pela minoritária esquerda parlamentar, mas conta com o apoio da primeira minoria do Congresso: Força Popular (direita populista), de sua rival Keiko Fujimori.