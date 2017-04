Inquérito revela que 4 em cada 5 turistas recomenda o Carnaval da Madeira

No inquérito, outras conclusões a reter é que o cortejo alegórico de sábado foi o evento que registou a maior taxa de assistência (76%) e também foi considerada a melhor atividade do Carnaval. Não obstante, as questões do horário e da divulgação e informação surgem como os atributos/aspetos menos satisfatórios.

A apresentação deste trabalho decorreu ao final desta manhã, no espaço Inforart da secretaria regional, com a presença do secretário regional da Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus.

O Inquérito de Satisfação ao Carnaval 2017 teve por objetivo caraterizar e identificar a opinião dos turistas que visitam a Madeira durante o Carnaval e medir o seu nível de satisfação. O período de recolha decorreu entre os dias 26 de fevereiro (domingo) e 6 de março (segunda-feira) deste ano. O Cortejo alegórico aconteceu no dia 25 de fevereiro e o Cortejo trapalhão foi no Dia de Carnaval, dia 28 de fevereiro.