Inovar para liderar o Turismo do futuro

Liderar o turismo do futuro é o nosso objetivo a longo prazo. Foi com este desígnio em mente que delineámos a estratégia turística para os próximos dez anos – Estratégia Turismo 2027 –, definindo linhas de atuação que pretendem posicionar o país como um dos destinos turísticos mais competitivos e sustentáveis do mundo e afirmar o Turismo como um hub para o desenvolvimento económico e a sustentabilidade económica, social e ambiental do nosso país.

Num setor que depende, sobretudo, da reinvenção sistemática das experiências no destino e na melhoria dos sistemas de suporte, a aposta na inovação é fundamental para assegurar a sua sustentabilidade. Para que isso aconteça é fundamental fazer, do empreendedorismo e do apoio à inovação, duas prioridades absolutas na estratégia para o futuro do turismo. Porque queremos um Portugal destino de visitas, mas também, um destino para investir, viver, estudar, investigar e criar empresas.

O Turismo de Portugal tem, hoje, toda a sua estratégia orientada para o digital. O que começou pela promoção, está já na gestão do conhecimento, passando pela aposta na tecnologia e na inovação. Estratégia esta, aliás, motivo de elogio por parte da OCDE e OMT, que nos consideram um exemplo a seguir.