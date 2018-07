Inovação: um desafio (sobretudo) humano

Com o crescimento do fenómeno startup, da valorização do setor tecnológico e das indústrias do conhecimento, fala-se da “inovação” com crescente entusiasmo nas empresas portuguesas, e os nossos gestores vão-se convencendo que é algo que precisam de ter para vencer no mercado.

No site, na missão ou nas reuniões de administração é quase impossível não encontrar uma empresa em que a inovação não seja um objetivo declarado, uma exigência aos colaboradores ou, pelo menos, uma preocupação latente.

Contudo, os resultados não parecem tão entusiasmantes quanto a tendência. De acordo com os principais índices de inovação, embora não faltem recursos nem estímulos, as nossas empresas não estão a traduzir o seu potencial e esforço em inovação em resultados financeiros ao mesmo nível dos seus pares europeus.

Como explicar este fenómeno segundo o qual temos condições para a inovação, mas não temos resultados?

Existirão inúmeras outras razões que explicam esta situação, mas há um aspeto que para quem vive na interface dos contextos das startups e da indústria tradicional portuguesa que é especialmente evidente, sobretudo quando falamos de desenvolvimento de produtos e serviços (uma das proxies mais relevantes para medir os resultados da inovação): a baixa representação do cliente nas tomadas de decisões e a subvalorização das suas necessidades no desenho dos produtos e serviços que as empresas oferecem.

Numa perspetiva de desenvolvimento de novos negócios, colocar quem vai pagar pelo produto ou serviço como “dono do processo” do seu desenvolvimento é um dos princípios básicos das teorias de inovação no contexto de novos produtos e serviços. Considerar as necessidades do cliente permite não só maximizar a probabilidade de se estar a produzir algo com sucesso comercial, como direcionar e disciplinar os processos de invenção e criatividade, tomar decisões na área do design, criar planos de marketing adequados e prever a viabilidade das fontes de rendimento.

Não há melhor receita para a desgraça que “inovar para dentro”, ou seja, inventar com base nas convicções e num número de reduzido de colaboradores ou consultores, e esgotar os recursos das empresas (e a motivação das suas equipas) com produtos e serviços que, no fim, não vão satisfazer necessidades do cliente.

Se, por um lado, já temos os gestores portugueses a falar de inovação e a perceber a sua importância, por outro, apenas um número ainda reduzido está disposto a mudar o seu estilo de gestão para acomodar a “voz do cliente” nas suas decisões.

Se já estamos capacitados com escolas de gestão e atraímos empreendedores e incubamos startups de sucesso, por outro lado, ainda não conseguimos convencer os nossos gestores e a grande maioria das nossas empresas a utilizar e a aceitar esse conhecimento nas reuniões, contratações, expansões, aquisições, formações, avaliações de colaboradores e em todas as restantes atividades que determinam o sucesso das nossas organizações.

Ouvir o cliente exigirá aos nossos gestores uma dose considerável de empatia, humildade e coragem. Afinal, quantos dos nossos gestores estão preparados para ir contra as suas próprias convicções quando os clientes lhes dizem que querem algo diferente? Este estilo de gestão implica ganhar a consciência que a resposta para o sucesso da empresa está fora da mesma e da sua esfera de controlo.

O grande desafio para a competitividade das empresas não é tanto tecnológico, ou financeiro; o grande desafio para as empresas portuguesas é humano e cultural. É sair das rotinas instaladas nos escritórios, das folhas de Excel, dos Powerpoints e sentar-se com os seus clientes, ouvi-los, observá-los, entender as suas dores e ambições. É voltar para os escritórios e transformar aquelas longas e intermináveis reuniões em soluções que façam o cliente pagar e ainda ficar contente.