Inovação. PME lisboeta dá cartas no mundo em tecnologia OutSystems

Chama-se Blue Screen, é 100% portuguesa e está a dar cartas no mercado internacional de aplicações Web e Mobile e a bater a concorrência de grandes players globais. Esta pequena tecnológica lisboeta é um dos parceiros atualmente mais próximos da OutSystems, criadora da tecnologia com o mesmo nome, e desenvolveu uma solução própria – denominada XPressBSS – que pode ser customizada e adaptada às necessidades de cada cliente.

O segredo está no “low code e numa estrutura extremamente ágil”, que permite dar uma resposta extremamente rápida e um suporte muito próximo, explica Frederico Faria de Oliveira, managing partner da Blue Screen ao Jornal Económico.

Atualmente a Blue Screen conta com 12 clientes internacionais, que contabilizam para cima de 80% do seu negócio. O segredo para conquistar os clientes que decidiram pôr de parte as multinacionais e entregar-lhe os seus projetos passa, segundo Frederico faria de Oliveira, “pelo envolvimento do cliente no processo, na gestão das expectativas e no interesse pelo negócio de quem nos contrata. Conseguido isto, basta cumprir a metodologia de trabalho proposta.”